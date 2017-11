Nach dem Anstieg in Richtung 111,50, geriet der USD/JPY unter Druck und so gab er in der vergangenen Stunde den Großteil seiner Tagesgewinne ab. Aktuell findet der Handel mit nur 10 Pips Tagesgewinn bei 111,35 statt. DXY treibt die Kursentwicklung an Nach dem FOMC inspirierten starken Rückgang vom Mittwoch, bewegte sich der USD/JPY am Donnerstag in ...

