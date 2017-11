Strommesswandler, bei denen eine Isolation erforderlich ist, erkennen das Magnetfeld des gemessenen Stroms. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil, dass sich sowohl Wechsel- als auch Gleichströme messen lassen. In letzter Zeit waren vor allem zwei Gründe ausschlaggebend, um Open-Loop-(direktabbildende)-Stromwandler von LEM einzusetzen: deren Kosten und Größe wurden kontinuierlich reduziert, und durch den Einsatz kundenspezifischer proprietärer CMOS-ASICs als Sensorelement konnte die hohe Leistungsfähigkeit hinsichtlich Genauigkeit und Reaktionszeit der komplexeren Closed-Loop-(Kompensations-)-Stromwandler erzielt werden. Normalerweise wird der ASIC im Luftspalt eines kleinen Magnetkreises platziert, der für eine Verstärkung des Feldes und Abschirmung externer Störungen sorgt. Die meisten herkömmlichen Open-Loop-Wandler von LEM messen Ströme im Bereich von 3 A bis mehrere 100 A, bieten eine Isolationsspannung bis 8 kV und eine Reaktionszeit von 2 µs.

Einige Anwendungen, insbesondere Motorsteuerungen, erfordern ebenfalls eine schnelle Strommessung, sind aber hinsichtlich des Strommessbereichs und der Isolation weniger anspruchsvoll. Dafür ist der Preisdruck erheblich. Bei Anwendungen wie zum Beispiel weißer Ware, elektrischen Rollläden und Klimaanlagen sind kostengünstige Lösungen und kleine Baugrößen gefragt. Für diese Fälle bietet LEM mit der GO-Serie nun eine weitere Familie von Strommesswandlern an, deren Größe durch die Beseitigung des Magnetkreises noch weiter verringert wurde. Dabei wird der Primärstrom direkt in einen Standard-IC geführt, wo sein Magnetfeld durch einen neuen ASIC gemessen wird. Dieser ASIC ist von in herkömmlichen Wandlern eingesetzten ICs abgeleitet. Bild 1 beschreibt zwei Beispiele. Eines davon befindet sich in einem SOIC-8-Gehäuse. Die vier sekundärseitigen Anschlüsse sind für die Versorgung, die Ausgangsspannung Uout und eine Referenzspannung Uref vorgesehen. Das andere Beispiel ist ein SOIC-16-Gehäuse, das acht sekundärseitige Anschlüsse bereitstellt. Damit stehen zwei verschiedene OCD-Warnstufen (Over-Current Detect; Überstromerkennung) zur Verfügung - eine sehr schnelle, und eine langsamere, dafür aber genauere. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der GO-Wandler ist ähnlich der eines Wandlers mit Magnetkreis. Der fehlende Magnetkreis bedeutet natürlich, dass kein magnetischer Offset vorhanden ist.

Aufbau und Funktionen der Strommesswandler

Der ASIC des GO-Wandlers wurde von LEMs Open-Loop-Wandler abgeleitet, die über einen Magnetkreis verfügen. Mit diesem ASIC steht umfangreiche Produktionserfahrung bereit, was die Einführung zusätzlicher Funktionen rund um die bekannten Signalpfadblöcke ermöglichte. In diesem Abschnitt werden der Aufbau des GO-Wandlers und die Unterschiede zu Wandlern mit Magnetkreis näher dargestellt.

Bild 2 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild eines GO-Wandlers im 16-poligen Gehäuse. Mehrere Hallelemente innerhalb des ASICs werden auf beiden Seiten des Primärstroms platziert, um dessen Magnetfeld zu detektieren. Ihr Offset wird zusammen mit dem der Eingangsverstärker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...