Brüssel - Die EU ist auf gutem Weg, die Energieunion zu verwirklichen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: In Deutschland bleibt jedoch der Ausbau des Stromübertragungsnetzes eine wichtige Herausforderung.

Den vollständigen Artikel lesen ...