Frankfurt - LEONI-Aktie: Elektromobilität als Wachstumsmotor - Aktienanalyse Die in Nürnberg ansässige LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) ist ein führender europäischer Anbieter von Kabeln und Kabelsystemen für die Automobilbranche und zahlreiche weitere Industrien, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...