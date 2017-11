Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Donnerstag nächster Woche um 20.00 Uhr in Schloss Bellevue sein Gespräch mit den Parteichefs von CDU, CSU und SPD führen. Das kündigte die Sprecherin des Bundespräsidenten an. Zuvor war bereits mitgeteilt worden, dass Steinmeier in der kommenden Woche mit CDU-Chefin Angela Merkel, dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer und SPD-Chef Martin Schulz ein "gemeinsames Gespräch" führen wolle.

Gegenstand des Treffens ist die Suche nach möglichen Regierungskonstellationen nach dem Scheitern der Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis. "Dabei soll es um die Lage nach dem Abbruch der Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen", erklärte die Sprecherin.

November 24, 2017 10:05 ET (15:05 GMT)

