Kaufbeuren (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



humedica gewinnt den PR-Bild Award 2017 in der Kategorie "Portrait" der dpa-Tochter news aktuell und setzt sich damit bereits im zweiten Jahr gegen die Konkurrenz durch. Das Siegerfoto mit dem Titel "Das Leben ist schön" stammt aus einem syrischen Flüchtlingslager im Libanon und wurde von dem Allgäuer Reportage-Fotografen Christoph Jorda während eines Besuchs im Juni 2016 aufgenommen. humedica-Pressesprecher Steffen Richter nahm die Auszeichnung am 23. November 2017 vor rund 250 geladenen Gästen im Gruenspan in Hamburg entgegen.



"Dass wir in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie 'Portrait' gewinnen konnten, ist eine riesige Ehre. Unser Dank gilt dabei vor allem Christoph Jorda, der uns bereits mehrere Jahre als ehrenamtlicher Fotograf unterstützt und uns durch seine ausdrucksstarken Bilder ermöglicht, unsere humanitäre Arbeit sichtbar zu machen.", erklärt Richter.



Das prämierte Foto zeigt den 12-jährigen Jungen Moussa, der gemeinsam mit seiner Familie in einem Flüchtlingslager nahe der syrischen Grenze Schutz vor der Gewalt in seiner Heimat sucht. Trotz einer schweren Sonnenallergie mit sichtbaren Auswirkungen auf seine Haut und den daraus folgenden körperlichen Beeinträchtigungen, strahlt Moussa eine ungemeine Lebensfreude aus und widerlegt damit erste Assoziationen seines Gegenübers. Neben dem Lager von Moussa und seiner Familie leistet humedica seit 2012 in rund 30 weiteren Flüchtlingscamps im Libanon medizinische Hilfe.



Der PR-Bild Award wird jährlich von der dpa-Tochter news aktuell für herausragende Fotografie an PR-Agenturen und Unternehmen vergeben. Neben humedica als Sieger in der Kategorie "Portrait", zeichnete der Award Bilder in fünf weiteren Kategorien aus.



OTS: humedica e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39769 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39769.rss2



Pressekontakt: LINA KOCH Kommunikation



Fon 08341 966 148 63 E-Mail l.koch@humedica.org Web www.humedica.org