Köln (ots) - Themen: u.a. Tanzgeflüster, Älterwerden und "Männer-Dutt"



"Frau tv" macht wieder Platz für Männer und ihre Themen. Bereits zum fünften Mal widmet sich "Mann tv" am 30. November 2017 um 22.10 Uhr ganz explizit männlichen Herausforderungen, Gedanken und Phantasien. Dieses Mal führt der Moderator und Autor Jörg Thadeusz durch das Männer-Magazin.



"Ich dachte bisher, dass es "Mann tv" bereits gibt. Wenn Fußball, Boxen oder eine gute Kochsendung läuft, ist mein Y-Chromosom mit sich fühlbar im Reinen. Sobald aber der WDR antritt, um den Horizont von anderen Männern und mir zu weiten, möchte ich unbedingt dabei sein. Männer stehen für mehr, als Eingriff und Übergriff. Ich verstehe "Mann tv" als bewegtes Bild von positiver Männlichkeit", so Jörg Thadeusz über seinen Einsatz als Moderator des Männer-Magazins. Mann tv ist ein Format, das aus der Reihe tanzt. Passend dazu überrascht Jörg Thadeusz auch mit tänzerischen Fähigkeiten und geht Männer-Fragen nach, die auch für Frauen interessant sind, zum Beispiel: In Würde altern, wie machen Männer das? Wie geht's den Männern, wenn die Haare grau werden oder sogar ganz verschwinden, wenn eine Gleitsichtbrille nötig wird?



Warum sind Männer eher gewalttätig als Frauen? Jedenfalls sagen das die Statistiken. Liegt es an den Genen, den Hormonen oder der Erziehung? Oder gibt es noch andere Gründe? Und wo finden Männer Hilfe, wenn sie in schwierigen Lebenslagen nicht mehr weiter wissen? Warum tragen Männer eigentlich einen "Männer-Dutt"? Und wie finden das die Frauen? Auf diese und andere Fragen rund ums 'Mannsein' versucht "Mann tv" Antworten und Anregungen zu finden.



Im Sommer 2015 produzierte das Redaktionsteam von "Frau tv" im Rahmen der WDR Programmoffensive erstmals eine Ausgabe von "Mann tv". Die Resonanz zum 50. Geburtstag des WDR Fernsehens war beachtlich. Deswegen geht es jetzt weiter - mit Themen, die Männer bewegen und Frauen interessieren - in loser Folge auf dem Sendeplatz von "Frau tv", donnerstags um 22.10 Uhr.



Weitere Infos: http://www1.wdr.de/fernsehen/frau-tv/



