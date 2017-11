Unterföhring (ots) - - Am Samstag, 25.11., bietet Sky eine Live-Spiel-Berichterstattung für blinde Menschen sowie Menschen mit eingeschränkter Sehfähigkeit an



- Das Topspiel am Samstagabend zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München kann mit Audiodeskription verfolgt werden



- Darüber hinaus ist das Montagabendspiel am 27.11. zwischen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden ebenfalls mit Audiodeskription zu hören



- Roman Steuer: "Durch die detailreiche Spielberichterstattung bieten wir Menschen mit Sehbehinderung eine neue Qualität der Fußball-Live-Berichterstattung"



Am Wochenende bietet Sky für blinde und sehbehinderte Menschen eine spezielle Live-Spielberichterstattung, die den Zuschauern und Zuhörern eine noch intensivere Verfolgung der Partie ermöglicht. Jeweils eine Partie aus der ersten sowie zweiten Fußballbundesliga können über Audiodeskription verfolgt werden. Den Auftakt bildet am Samstagabend das "bwin Topspiel der Woche" zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Am Montagabend, wenn die Zweitliga-Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und Dynamo Dresden ansteht, ist die Funktion ebenfalls verfügbar.



Beide Begegnungen werden jeweils von zwei Reportern im Wechsel kommentiert. Die Beschreibung verfolgt den Anspruch, das Geschehen detailreich, auf Ballhöhe und in maximal möglicher Übereinstimmung zu dem gezeigten Fernseh-Bild und den speziellen Einstellungen wie Slow Motion und Großaufnahmen wiederzugeben. Sky Kunden können die Audiodeskription über die Info-Taste unter der Rubrik "Tonauswahl" aktivieren.



Roman Steuer, bei Sky verantwortlich für den Gesamtbereich Sport: "Durch die detailreiche Spielberichterstattung bieten wir Menschen mit Sehbehinderung eine neue Qualität der Fußball-Live-Berichterstattung. Das exakte Beschreiben lässt Bilder im Kopf entstehen, die Geschehnisse auf dem Platz können leichter verfolgt werden."



Sky verpflichtet mit Trede und Schmidt zwei erfahrene Sportreporter für Menschen mit Sehbehinderung



Als Spielbeschreiber konnte Sky die beiden erfahrenen Hamburger Journalisten und Blindenreporter Broder-Jürgen Trede und Wolf Schmidt gewinnen.



Broder-Jürgen Trede (43), Dipl.-Sportwissenschaftler und Journalist, leitet seit seinem Beginn im Jahr 2003 das Sehbehinderten-Reportage-Projekt beim Hamburger SV, bildet als Hochschullehrer bundesweit Live-Reporter aus und kommentiert selbst, u.a. für das HSV-Netradio.



Wolf Schmidt (51), Blindenfußball-Trainer und Journalist, beschreibt seit 2004 die Spiele des FC St. Pauli im Millerntor-Stadion und für das AFM Radio.



Die Fußball-Live-Übertragungen mit Audiodeskription im Überblick:



Samstag, 25.11.:



18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München auf Sky Bundesliga 1 HD



Montag, 27.11.:



20.30 Uhr: Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden auf Sky Bundesliga 1 HD



