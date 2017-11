Stuttgart - Die amerikanische Notenbank Federal Reserve (FED) bereitet ihre nächste Leitzinsanhebung vor, so die Börse Stuttgart.Viele Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss der US-Notenbank würden eine "zeitnahe" Leitzinserhöhung für notwendig halten, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (FOMC) vom 31. Oktober bis 1. November hervorgehe. Die nächste Zinssitzung, für die der Schritt von den meisten Marktteilnehmern erwartet werde, finde am 12. und 13. Dezember statt. Der Leitzins dürfte dann um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent klettern. Allerdings habe es auf der letzten Sitzung eine Kontroverse gegeben, ob der Anstieg der Inflationsrate nachhaltig sei. Insofern dürfte die Inflationsentwicklung noch mehr in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Die Notenbanker hätten sich hingegen zuversichtlich gezeigt, was die Erholung von Konjunktur und Arbeitsmarkt betreffe.

