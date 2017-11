Bad Marienberg - Am vergangenen Freitag ist die Branchenmesse formnext 2017 in Frankfurt zu Ende gegangen, so die SLM Solutions Group AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338/ WKN A11133) überzeugte die Messebesucher mit Produktpremieren und verzeichnete zahlreiche Geschäftsabschlüsse während der vier Messetage. Mit dem im Wert im Vergleich zum Vorjahr um 156% gewachsenen Auftragseingang erwartet SLM Solutions einen Konzernumsatz in Höhe von rund 90 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2017.

