Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, baut seine Verluste zum neuen Mehrwochentief in den Bereich der 92,75/70 aus. US Dollar am 2-Monatstief Der Index bleibt weiterhin unter starkem Abwärtsdruck und so konnte das neue 2-Monatstief im Bereich von 92,70 gebildet werden. Hinter der Beschleunigung ...

