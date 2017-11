Mainz (ots) -



Frankreichs Polit-Superstar Emmanuel Macron erhitzt die Gemüter: gefeiert als Reformer, verachtet als arroganter Aufsteiger. "ZDFzeit" zeigt den Menschen hinter dem Politiker. Am Dienstag, 28. November 2017, 20.15 Uhr, heißt es im ZDF "Mensch Macron! - Aufsteiger, Reformer, Europäer". Die Filmautoren Anne Kauth und Bernd Reufels blicken auf die Blitzkarriere des jüngsten Präsidenten Frankreichs und geben eine Einschätzung, was der 39-Jährige für Europa bewirken kann.



"ZDFzeit" zeichnet den Werdegang Macrons nach: vom brillanten Überflieger zum Präsidenten der Republik. Seine Beobachter und Weggefährten bescheinigen dem jungen Mann auf dem Weg nach oben ein außergewöhnliches Maß an "strategischer Intelligenz". Keine Station auf dem Weg zum Präsidentenamt ließ er ungenutzt, knüpfte sein Netzwerk und pflegte die Kontakte, die ihm später auf dem Weg nach oben nützlich waren. Jene, die Macron auf seinem Weg begegnet sind, beschreiben sein großes Talent zur Verführung: Demnach besitze er die Fähigkeit, seinem Gegenüber das Gefühl zu geben, nur er allein existiere in diesem Moment.



Noch vor drei Jahren kannte ihn niemand. In nur 16 Monaten hat Macron seine Bewegung "En Marche" zur stärksten Kraft im Land gemacht. Er hat Frankreich aus der politischen Lethargie gerissen und hält viel beachtete Reden über die Zukunft Europas. Wer ist der Mann, der all dies vermochte und seine Reformen trotz Protesten zielstrebig umsetzt, wie zum Beispiel die unpopuläre Lockerung des Kündigungsschutzes? Die Erwartungen, die Macron geweckt hat, sind riesig: die Spaltung des Landes überwinden, die Wirtschaftsprobleme lösen und nebenbei noch Europa retten. Er hat es eilig, sein Land umzukrempeln und es zukunftsfähig zu machen. Doch die Frage ist, wie viele seiner Landsleute er dabei mitnehmen kann.



"ZDFzeit" zieht Bilanz: Was ist aus dem Hoffnungsträger Macron geworden? Enge Wegbegleiter, Freunde und Gegner zeichnen ein vielschichtiges Bild des Menschen Emmanuel Macron. Zu Wort kommen unter anderem Altbundeskanzler Gerhard Schröder, Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.



