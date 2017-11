Eine halbe Million Menschen beziehen in Ostafrika inzwischen ihren Strom aus Photovoltaik-Anlagen des Berliner Unternehmens Mobisol. Gründer Thomas Gottschalk will in den nächsten fünf Jahren Insellösungen für weitere 20 Millionen Menschen schaffen.Das Berliner Unternehmen Mobisol bezeichnet sich selbst als größter Anbieter für Photovoltaik-Insellösungen in Ostafrika und meldet nun einen weiteren Meilenstein in der jungen Firmengeschichte. Mit einer installierten Leistung von zehn Megawatt versorgt das Unternehmen eine halbe Million Menschen in Tansania, Ruanda und Kenia. Durch die Photovoltaik-Anlagen ...

