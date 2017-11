Der Advent wird heiß: Die Verhandlungen über die EU-Kernforderungen an Großbritannien gehen in die entscheidende Phase. Bei der Austrittsrechnung kommt Theresa May den Europäern nun entgegen.

Das Geld war lange das größte Hindernis in den Brexit-Verhandlungen. Nun zeichnet sich ein Kompromiss für die britische Austrittsrechnung ab. Bei einem bilateralen Gespräch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk signalisierte Premierministerin Theresa May am Freitag in Brüssel, dass sie zu weiterem Entgegenkommen bereit sei. Im Gegenzug forderte sie eine Zusicherung, dass die Europäer beim Dezember-Gipfel endlich grünes Licht für die Gespräche über ein Handelsabkommen geben.

Beide Seiten müssten zusammen einen Schritt nach vorn machen, sagte May. Am Montag hatte sie sich den Segen ihres Kabinetts für weitere Zahlungen an die EU geholt. Allerdings sind mehrere Minister der Meinung, dass sie noch nicht die Gesamtsumme zusagen solle, um ein finanzielles Druckmittel in der Hinterhand zu behalten.

Die EU verlangt von Großbritannien eine schriftliche Anerkennung aller Verpflichtungen, die das Land während seiner Mitgliedschaft eingegangen ist. Die EU-Kommission schätzt diese auf 60 Milliarden Euro netto. London hingegen hofft, den Preis mit ...

