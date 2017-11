WWE gratuliert Roman Reigns zum Grand Slam >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Wie Under Armour, First Solar, Qualcomm... » Wie Air Berlin, Nintendo, Cree, First... WWE Deutschland Wir gratulieren dem Big Dog Roman Reigns zum Grand Slam Champion! Kennt Ihr die anderen 8 WWE Superstars, die jeden aktiven Championtitel gewonnen haben? Roman Reigns wurde mit seinem ersten Intercontinental Titel Gewinn zu einem Grand Slam Champion, aber welche WWE Superstars gehören ebenfalls zu diesem exklusiven Kreis? World Wrestling Entertainment Mitglied in der BSN Peer-Group Sport Show latest Report (18.11.2017) >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Der Reiz der B-Städte >> Bildauswahl durch...

Den vollständigen Artikel lesen ...