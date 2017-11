Bern (awp) - Die Delegiertenversammlung der SRG hat am Freitag Sabine Süsstrunk in den Verwaltungsrat gewählt. Süsstrunk folgt auf Lucy Küng, die per Ende April 2017 aus dem Gremium ausgetreten und in den Verwaltungsrat der NZZ-Gruppe gewechselt hat. Mit der Wahl von der Solothurnerin sei der Verwaltungsrat wieder vollzählig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...