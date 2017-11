Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht an Wert zugelegt und die Börsenwoche gut im Plus abgeschlossen. Die Stimmung an der Börsen sei nach wie vor freundlich und die Chancen auf ein Jahresendrally seien intakt, meinten Händler. Ein Tag nach dem "Thanksgiving"-Feiertag in den USA und mit Blick auf den verkürzten Handel am heutigen "Black Friday" war jedoch von einem eher ruhigen Handel die Rede. Der "Black Friday" am letzten November-Freitag gilt in den USA als Auftakt des Weihnachtsverkaufs.

Angetrieben werden die Aktien derzeit in erster Linie von guten Konjunkturdaten. Der am Berichtstag veröffentlichte deutsche Ifo-Geschäftsklima-Index kletterte im November auf ein neues Rekordhoch. Zudem seien die steigenden Ölpreise am Markt ebenfalls gut aufgenommen worden, hiess es. Gleichzeitig warnen Marktbeobachter aber vor einer zu rasch steigenden Inflation. Dieses Szenario könne die Notenbanken dazu veranlassen, aggressiver aus der nach wie vor expansiven Geldpolitik auszusteigen, was die Märkte belasten dürfte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann bis Börsenschluss 0,11% auf 9'325,60 Punkte und erzielte im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 1,5%. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg am Berichtstag um 0,10% auf 1'497,40 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,11% auf 10'688,03 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln lagen am Ende ...

