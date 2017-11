Berlin (ots) -



Sie standen vor den Pyramiden von Gizeh, auf dem Roten Platz in Moskau, zum "G8 Ambiente Siracusa" auf Sizilien und auf der Piazza del Popolo, anlässlich der 50. Jahresfeier zum Bestehen der Römischen Verträge, Geburtsurkunde des Neuen Europa.



21 Jahre seit Beginn ihrer Reise um die Welt macht das Volk der Trash People von HA Schult HALT in Berlin, auf Einladung von FRANKONIA Eurobau, am Werderschen Markt angesichts des Auswärtigen Amtes.



Pressekonferenz mit Sigmar Gabriel, Bundesminister des Auswärtigen Uwe Schmitz, Vorstandsvorsitzender der FRANKONIA Eurobau AG Rafael Moneo, Pritzker Preisträger HA Schult, Aktionskünstler



Freitag, 1. Dezember 2017 12:00 Uhr



Schinkelplatz 3 Werderscher Markt 10117 Berlin



Pressekontakt: HA Schult Museum Anna Zlotovskaya haschult@hotmail.com 0049 1733843967