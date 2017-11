An der Wiener Börse ist am heutigen Freitag nicht viel gehandelt worden. Das zeigt das schwache Volumen. Nach starken Konjunkturdaten herrschte eine freundliche Stimmung am heimischen Aktienmarkt. Der österreichische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Donnerstag-Schluss (3.306,19) um 22,29 Punkte oder 0,67 Prozent auf 3.328,48 ...

