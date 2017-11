TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 11/24/17 -- Miramont Resources has been approved for listing following a fundamental change.

The name and symbol will not change.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

Miramont Resources Corp. is a Canadian based exploration company with a focus on acquiring and developing mineral prospects within world-class belts of South America. Miramont's key assets are located in southern Peru. The Cerro Hermoso property hosts a 1.4km diameter breccia pipe targeting gold - polymetallic mineralization, while the Lukkacha property is targeting porphyry copper mineralization.

L'inscription de Ressources Miramont a ete approuvee a la suite d'un changement fondamental.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur thecse.com a la date de negociation.

Miramont Resources Corp. est une societe d'exploration basee au Canada qui se specialise dans l'acquisition et la mise en valeur de gisements miniers au sein de ceintures de calibre mondial en Amerique du Sud. Les principaux atouts de Miramont sont situes dans le sud du Perou. La propriete Cerro Hermoso abrite un conduit de breche de 1,4 km de diametre ciblant la mineralisation or - polymetallique, tandis que la propriete Lukkacha vise la mineralisation de cuivre porphyrique.

Issuer/Emetteur: Miramont Resources Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MONT Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en 50 098 297 circulation: Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour 24 907 192 emission: CSE Sector/Categorie: Mining/Mines CUSIP: 604667 10 5 ISIN: CA 604667 10 5 4 Boardlot/Quotite: 500 Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 27 novembre/November 2017 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: July 31/le 31 juillet Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

