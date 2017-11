An unserem Szenario in Bezug auf Mais halten wir unverändert fest und erwarten auch in den kommenden Handelstagen und -wochen die Fortsetzung der eingeschlagenen Seitwärtsbewegung in den Grenzen 330 bis 355 USC. Die aktuelle Angebots-Nachfrage-Relation nimmt aus unserer Sicht etwaigen Erholungs- bzw. Aufwärtsbewegungen die "Luft" und unterbindet einen nachhaltigen Preisanstieg. Im kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...