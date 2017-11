Seit langem kritisiert die Türkei, dass die USA die Kurden-Miliz YPG in Nordsyrien mit Waffen ausrüstet. Nach Angaben der Regierung in Ankara hat US-Präsident Trump nun zugesagt, dass die Lieferungen gestoppt werden.

US-Präsident Donald Trump hat der Türkei nach Angaben der Regierung in Ankara ein Ende der amerikanischen Waffenlieferungen für die Kurden-Miliz YPG in Nordsyrien zugesagt. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte am Freitagabend nach einem Telefonat Trumps mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan: "Herr Trump hat deutlich gesagt, dass er klare Anweisungen gegeben hat, der YPG ab sofort keine Waffen mehr zu geben und dass dieser Unsinn in Wahrheit bereits vorher hätte beendet werden sollen."

Die türkische Regierung kritisiert seit langem, dass die USA die YPG in Nordsyrien mit Waffen beliefern. Die YPG ist Verbündeter des Westens im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...