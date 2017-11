Berlin (ots) - Doppelolympiasiegerin Katarina Witt hat ihre Meinung bekräftigt, dass Straßenrad-Weltmeister Gustav-Adolf "Täve" Schur in die Hall of Fame gehöre. »Es ist immer schwer, eine Biografie, egal ob West oder Ost, von der anderen Seite zu bewerten, wenn man nicht da gelebt hat und nicht dieses unmittelbare Umfeld hatte. Jemandem dann zu sagen, da habe er richtig oder falsch gehandelt, finde ich nicht in Ordnung", sagte die ehemalige Eiskunstläuferin gegenüber der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Samstagausgabe). Sie habe als Jurymitglied für eine Aufnahme Schurs in die Ruhmeshalle gestimmt, erklärte sie am Rande des Forums "Werte des Sports" in Berlin: "Irgendwann, auch nach so langer Zeit, gehört auch eine gewisse Großzügigkeit dazu. Dann muss man auch mal akzeptieren, dass es eine andere Zeit war, und nicht immer weiter hadern und versuchen, jemanden in eine andere Richtung zu drängen."



DDR-Radsportidol Schur war auch im Frühjahr auch beim zweiten Anlauf nicht in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen worden. In der Jury hatte es im April 2017 erneut keine Mehrheit für den 86-Jährigen gegeben, der 1958 und 1959 Weltmeister der Amateure sowie in den Jahren 1955 und 1959 Gesamtsieger der Internationalen Friedensfahrt geworden war. Schur gilt als populärster Sportler der DDR.



