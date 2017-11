Zürich (ots) - Die Migros ruft aus Sicherheitsgründen die beiden

Frischfondues Alpkäse und Höhlengold fixfertig wegen eines Fehlers im

Herstellungsprozess zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass

sich in einigen wenigen Packungen grüne Glassplitter von einer

Weissweinflasche befinden. Es besteht Verletzungsgefahr beim Verzehr.



Vom Rückruf betroffen sind die Frischfondues mit den nachfolgenden

Produktdaten:



Höhlengold Fondue, 600g, Art. Nr. 2104.276.00000, Frischfondue

fixfertig, Selbstbedienung, Alle Data bis und mit "verbrauchen bis

06.01.2018", Verkaufspreis CHF 14.90



Alpkäse Fondue, 600g, Art. Nr. 2101.626.00000, Frischfondue

fixfertig, Selbstbedienung, Alle Data bis und mit "verbrauchen bis

23.12.2017", Verkaufspreis CHF 16.90,



Die erwähnten Fondues können gegen Rückerstattung des

Verkaufspreises in die Migros-Filialen zurückgebracht werden.



Zürich, 24. November 2017



Link zu Bildmaterial:

http://media.migros.ch/images/2017/Alpkaese.jpg

http://media.migros.ch/images/2017/Hoehlengold.jpg



Originaltext: Migros-Genossenschafts-Bund

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100000968

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100000968.rss2

ISIN: CH0002099585



Kontakt:

Monika Weibel, Mediensprecherin MGB, Tel. 058 570 38 23,

monika.weibel@mgb.ch