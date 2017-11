Berlin (ots) - An der Kritik ist vieles richtig, auch wenn es die großen Verdienste Kosslicks aus früheren Jahren - die breite Internationalisierung der Filmfestspiele, ihren politischen Anspruch - unerwähnt lässt. Und vieles wird sich mit der Klärung der Nachfolge im Jahr 2019 auch hoffentlich ändern. Interessant macht den Brief etwas anderes, nämlich seine Kritik am intransparenten Berufungsverfahren, das nach der Wahl einer Regierung in den Händen der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) liegen soll. Gerade die Erfahrungen mit dem neuen Volksbühnen-Intendanten Chris Dercon sollten gelehrt haben, dass die Besetzung eines solchen Postens aus dem Off in der Hauptstadt ein Reizklima erzeugt. Warum also die Diskussion nicht öffnen? Das wäre das Signal für einen wirklichen Neuanfang.



