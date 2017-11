Regensburg (ots) - Die nächsten Tage bieten die Chance, die Gräben in der CSU ein wenig zuzuschütten. Zu spüren ist aber auch, dass Seehofer nicht aufhören will, weil Politik sein Leben ist. Er hat auch nicht aufgegeben, Kontrahent Söder zumindest ein wenig zu bremsen. Der Grundkonflikt der CSU zwischen Seehofer und Söder bleibt dabei aber weiter ungelöst. Dafür, wie eine Doppelspitze Seehofer-Söder, der eine Parteichef, der andere Ministerpräsident, funktionieren könnte, fehlt die Fantasie.



