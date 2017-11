Regensburg (ots) - Wer sich als AfD-Kritiker jetzt schon freut, dass sich die Alternative für Deutschland in Personal- und Richtungsentscheidungen verstrickt und somit am Ende ihre Beliebtheit beim Wähler verspielt, sei gewarnt. Diese Hoffnung hat sich auch in den vergangenen Monaten nicht erfüllt. Im Gegenteil wurde die AfD bei der Bundestagswahl stärker, als es die Umfragen prognostiziert hatten. Eine Personaldebatte im bayerischen Landesverband wird daher nicht dafür sorgen, dass die Partei im kommenden Jahr keine Erfolge bei der Landtagswahl einfahren wird. Dafür könnte nur eine andere Partei sorgen: die CSU.



