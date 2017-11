München (ots) - Bei der Suche nach einer stabilen Regierungskoalition signalisiert die SPD nun doch Gesprächsbereitschaft. Für die kommende Woche lädt Bundespräsident Steinmeier Bundeskanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chef Schulz zum gemeinsamen Gespräch ein. Große Koalition, Minderheitsregierung oder am Ende gar Neuwahlen - wie geht es weiter bei der Regierungsbildung in Berlin?



Zu Gast bei Anne Will:



Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Fraktionsvorsitzende im Bundestag Ulrich Battis, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht



