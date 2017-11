Zum Auftakt des 13. Spieltages in der Fußball-Bundesliga haben sich Hannover und Stuttgart mit einem 1:1 unentschieden getrennt. Die Gäste aus dem Süden waren durch Takuma Asano in der 24. Minute in Führung gegangen und hatten diese lange gehalten.

Erst ein Foulelfmeter durch Niclas Füllkrug brachte in der 76. Minute den Ausgleich. Stuttgart war die meiste Zeit stärker - ließ aber zahlreiche Chancen liegen. Dafür holen die Schwaben den ersten Auswärtspunkt.