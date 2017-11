Stuttgart (ots) - Das Food-Magazin "eat healthy" hat die besten gesunden Lebensmittel 2017 mit "eat healthy Awards" ausgezeichnet. Der einzigartige Branchenwettbewerb mit Finale auf der Messe "veggie & frei von" fand in diesem Jahr zum dritten Mal statt - mit erneut hohem Anklang bei Einreichern und Lesern. Die Fach-Jury aus Experten der Food-Branche von Ernährungswissenschaftlern aus Lehre und Verbänden über Feinkost-Spezialisten bis hin zu TV-Köchen unter dem Vorsitz von "eat healthy"-Herausgeberin Dagmar von Cramm bewertete 91 nominierte Produkte in 25 Kategorien.



So nahm zum Beispiel das Unternehmen Molkerei Söbbeke den Award für Milch- und Milchersatzprodukte mit nach Hause. In der Kategorie Heißgetränke gab es zwei glückliche Sieger, nämlich GOURVEINE mit dem Ortenauer Demeter Verveine Tee und JURA mit Riguardo Fairtrade Blend für sich. Mit dem Award für Cerealien und dem Special Award Superfood wurde GOODSPORT mit seinem gekeimten und glutenfreien Hanf-Protein-Müsli in gleich zwei Kategorien ausgezeichnet. Das Unternehmen pick-a-pea siegte ebenfalls in zwei Kategorien, nämlich in "Suppen, Brühen und Fonds" und "Special Award für Kantinen und Restaurants". Den Special Award Vegane Produkte erhielt Vega e.k. mit dem Produkt "Sibirisches Zedernussmus". Alle Gewinner finden Sie unter https://www.eathealthy-awards.de/gewinner-produkte-2017/.



Über "eat healthy":



Das Food-Magazin "eat healthy" ist der leckere Ernährungsratgeber für alle, die gesund essen und fit bleiben möchten. Die Fachredaktion informiert über wichtige Trends und entwickelt alltagstaugliche Rezepte mit Varianten u.a. für die vegetarische, vegane, gluten- oder lactosefreie Ernährung. Alle Rezepte in "eat healthy" werden in der eigenen Versuchsküche nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) entwickelt. Das heißt, es wird Wert gelegt auf eine Ernährung mit vielen Ballaststoffen und wenig gesättigten Fetten. Zucker und weißes Mehl werden sparsam verwendet. "eat healthy" erscheint im DoldeMedien Verlag. Das Stuttgarter Unternehmen verlegt Special-Interest-Medien zu Themen rund um aktive Freizeit, Genuss und gesunden Lifestyle.



