Die SPD streitet über die große Koalition. Die Jungsozialisten sind sich in der Ablehnung der GroKo einig. Parteichef Martin Schulz verteidigt Gespräche mit der Unions-Spitze: Man müsse überlegen, was man verändern wolle.

Der SPD-Vorsitzende Martin Schulz (SPD) hat seine Bereitschaft zu Gesprächen mit der CDU-Vorsitzenden Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer verteidigt. "Wenn der Bundespräsident mich zu einem Gespräch auffordert, dann werdet ihr ja verstehen, dass ich einen Gesprächswunsch nicht abschlagen kann und will", sagte er am Freitagabend beim Bundeskongress der Jungsozialisten in Saarbrücken. Das Gespräch auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier werde am Donnerstagabend stattfinden.

"Was danach kommt, ist offen - weiß ich nicht", sagte Schulz. "Dass der Bundespräsident versucht, eine gewählte Regierung auf die Beine zu stellen, ist nicht unüblich." Die Jungsozialisten hatten zuvor ihre Ablehnung einer neuen großen Koalition bekräftigt. "GroKo ist ganz großer Mist", sagte der am Freitag gewählte ...

