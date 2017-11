Virtuelle Börsengänge sind ein Milliardengeschäft. Jetzt werben sogar Superstars für ICOs. Wie beim Bitcoin steigen die Kurse - doch Betrugsfälle häufen sich. Ein äußerst riskantes Spiel für Anleger und Promis.

Paris Hilton ist ein Multitalent. Die 36-jährige Hotelerbin gibt sich nicht damit zufrieden, eines Tages über das Milliarden-Erbe ihrer Familie zu herrschen. Schon heute ist sie auf vielen anderen Partys unterwegs - ganz real, als DJane, im übertragenen Sinn, als Model, Schauspielerin, Designerin. Und jetzt auch virtuell: als Werbefigur für virtuelle Börsengänge, sogenannte ICOs.

ICOs sind ein noch junges Phänomen. Start-ups, oft aus dem Bereich der Kryptowährungen, geben bei einem ICO keine Aktien heraus, sondern virtuelle Gutscheine, sogenannte Tokens. Anleger handeln diese in der Hoffnung auf fantastische Gewinne analog zur Kursrally beim Bitcoin. Was sie für die Tokens bekommen, ist oft unklar. Manche versprechen eine Beteiligung an künftigen Gewinnen der Firma, andere einen Zugang zum geplanten Service. Teilweise werden sie von den Anbietern einfach nur als "Spenden" deklariert. Insider glauben, dass die meisten ICOs zum Scheitern verurteilt sind, da den Start-ups funktionierende Geschäftsmodelle fehlen. Platzt die Blase, dürften die Anleger ihren Einsatz verlieren.

Superstars wie Paris Hilton scheinen solche Warnungen nicht zu stören. Anfang September kündigte das millionenschwere It-Girl auf Twitter an, am ICO von Lydian teilzunehmen. In einem weiteren Tweet teilte sie das "White Paper", das Geschäftskonzept von Lydian, mit ihren über 17 Millionen Fans. Zahlreiche Medien berichteten nach Hiltons Tweet über das zuvor unbekannte Start-up, das 100 Millionen Dollar erlösen wollte.

Paris Hilton ist nicht der einzige Promi, der ins ICO-Business eingestiegen ist. Ebenfalls auf Twitter wirbt US-Schauspieler Jamie Foxx für den ICO von Cobinhood, einem Start-up, das eine kostenfreien Handelsbörse für Kryptowährungen angekündigt hat. Bis heute hat die Firma über 13 Millionen Dollar eingesammelt.

Auch der ehemalige Boxweltmeister Floyd Mayweather zeigt sich öffentlichkeitswirksam im ICO-Fieber: Auf der Foto-Plattform Instagram verkündete er, er werde eine "scheißgroße Summe an Geld machen" beim ICO der Firma Stox.com. Nach einem Tag war der ICO der Prognoseplattform abgeschlossen, Anleger investierten mehr als 30 Millionen Dollar in die virtuellen Gutscheine.

Die Motive der Promis, ...

