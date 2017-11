Dass Daten Plattformen schneller schlau machen, haben vor allem US-Unternehmen erkannt.

Das Start-up WeWork in New York ist der Prototyp amerikanischen Großmäulertums. WeWork mietet oder kauft Büroräume an, streicht dort die Wände bunt, stellt Sofas und Sitzbälle rein, eine Bar und ein paar Schreibtische dazu: Fertig ist das Coworking Space zum Weitervermieten an die Millennials in den Hipster-Metropolen. Mit diesem Image fing WeWork mal an, breitete sich rasant auf der Welt aus. Büros gibt es inzwischen auch in Berlin, Frankfurt und Hamburg.

WeWork ist aber auch der Prototyp amerikanischer Digitalisierungswut: Längst hat sich WeWork verwandelt, stellt Büros für Konzerne weltweit zur Verfügung und punktet dabei mit einen besonderen Angebot: An den Arbeitsplätzen messen Sensoren, wo wie lange jemand gesessen hat, wo Platz verschwendet wird oder optimiert werden kann, ...

