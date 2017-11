Gerhard Papke, Ex-Chef der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, lastet das Scheitern der Jamaika-Sondierungen Parteichef Lindner an. Nicht zum ersten Mal äußert Papke deutliche Kritik an seinem Nachfolger.

Das Scheitern der Jamaika-Gespräche ist aus Sicht des Ex-Chefs der FDP-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, Gerhard Papke, maßgeblich Christian Lindner anzulasten. Der junge Bundesparteichef scheue Risiken, sagte Papke der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Lindner hatte Papke 2012 im Amt des Fraktionschefs beerbt. Papke war anschließend bis zur Landtagswahl im Mai 2017 ...

