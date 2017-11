Liebe Leser,

BMW hat nun bestätigt, dass sich der Titel in einem charttechnischen Aufwärtstrend befindet. Damit eröffnen sich Chancen auf Kursgewinne bis zu 100 Euro, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die langfristige Entwicklung. Konkret: Jetzt ging es für die Aktie noch nicht viel weiter hinauf. Dennoch konnten in den letzten Tagen leichte Gewinne verzeichnet werden. Die Aktie ist auf dem Weg zu ihrem 6-Monats-Hoch bei 90 Euro, das am 6. November erreicht wurde. Knapp dahinter ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...