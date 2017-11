Lenzburg - Der Verwaltungsrat der Hypothekarbank Lenzburg AG nominiert zu Handen der Generalversammlung vom17. März 2018 neu Prof. Dr. sc. ETH Doris Ellen Agotai Schmid als Mitglied des Verwaltungsrats. Die Hypothekarbank Lenzburg befasst sich intensiv mit der Digitalisierung im Banking. Mit Frau Prof. Dr. Agotai konnte eine ausgewiesene Persönlichkeit gewonnen werden, welche das Gremium in diesen Themen auf strategischer Ebene optimal ergänzen wird.

Agotai Schmid ist Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, Hochschule für Technik, im Bereich Informatik und ist eine anerkannte Expertin in Human Computer Interaction, User Experience und Informationsvisualisierung. Gleichzeitig ist Frau Prof. Dr. Agotai Stv. Leiterin am Institut für 4D-Technologien an der FHNW in Brugg-Windisch. Seit 2016 ist sie Mitglied der Kommission Bildung ...

