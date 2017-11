Liebe Leser,

auch die Commerzbank konnte in der vergangenen Woche von den Gerüchten um eine Fusion mit der Deutschen Bank profitieren, doch in dieser Woche betrug das Plus am Freitagvormittag gegenüber dem Eröffnungskurs vom Montag lediglich 0,84 %. Die Aktie hält sich in Anbetracht des Absturzes des DAX-Index in der zweiten Wochenhälfte vergleichsweise wacker. Und das trotz der Tatsache, dass die EZB an ihrer lockeren Geldpolitik kaum etwas ändern möchte, wie einige Reden von Geldpolitikern ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...