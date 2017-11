Kobalt ist eines der wichtigsten Elemente für Batterien von Elektroautos. Autobauer wie Volkswagen und BMW wollen langfristig die Versorgung mit dem Rohstoff sichern. Doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet.

Volkswagen verstärkt offenbar seine Anstrengungen, sich eine langfristige Versorgung mit Batterie-Metallen zu sichern. Die Rohstoffe sind ein wichtiges Element für die Elektroauto-Offensive des deutschen Konzerns.

Der Autohersteller lud in dieser Woche Produzenten und Händler von Kobalt - einem der Metalle mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr - zu Gesprächen an seinen Hauptsitz in Wolfsburg ein, wie Bloomberg aus unterrichteten Kreisen erfuhr. Doch einen Belieferungsvertrag für das unverzichtbare Batterieelement abzuschließen, könnte schwieriger sein als ursprünglich gedacht. Nach einer Kobalt-Ausschreibung im September habe der Konzern seine Anforderungen für Angebote zu einem vergünstigten Festpreis gelockert, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen.

Volkswagen führe "intensive Gespräche" mit Produzenten von Rohstoffen für Elektrofahrzeuge, teilte das Unternehmen in einer E-Mail mit. Dabei gehe es auch um die Themen Transparenz, Compliance und Nachhaltigkeit in der Lieferkette.

Auch BMW erklärte, man spreche mit Lieferanten von Kobalt und anderen Materialien. Die Beschaffung sei die "wichtigste Frage", um die der Autobauer sich kümmern müsse, bevor man eine Entscheidung über die eigene Produktion von Batterien fälle, sagte Vorstandsmitglied ...

