Bundeskanzlerin Merkel appelliert an die Länder Afrikas, mehr in Bildung zu investieren - nicht nur finanziell. Wenige Tage vor ihrer Reise zum EU-Afrika-Gipfel spricht sie auch das Thema Migration deutlich an.

Vor dem EU-Afrika-Gipfel hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die afrikanischen Staaten dazu aufgefordert, ihren Fokus auf das Thema Bildung zu lenken. "Wir können noch so viel finanzieren: Wenn sich die Regierungen anschließend nicht wirklich auch um ihre jungen Menschen kümmern, dann hilft das auch nichts", sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten Videobotschaft mit Blick auf die gestiegene Entwicklungshilfe. "Und deshalb sage ich in vielen Gesprächen mit afrikanischen Führungspersönlichkeiten auch sehr deutlich: Achtet auf eure Jugend, sie ist willens, etwas zu tun, sie ist intelligent, sie ist lernbreit." Merkel wird am Dienstag zum EU-Afrika-Gipfel in Abidjan, dem Regierungssitz ...

