Die Aktienzeichnung für den schwedischen Lieferanten von IoT- und Cloud-Plattformlösungen H&D Wireless (http://www.hd-wireless.se/) beginnt heute, am 24. November, und läuft am 8. Dezember ab. Dies geschieht im Rahmen der Bezugsrechtsemission in Höhe von 24 Mio. SEK, die vom Vorstand von H&D Wireless beschlossen wurde. H&D Wireless hat mit dem Antragsverfahren zur Notierung der Aktien des Unternehmens an der Nasdaq First North begonnen.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/494475/H_and_D_Wireless_Logo.jpg )



Das Informationsmemorandum mit der Aufforderung zur Zeichnung von Aktien wurde heute veröffentlicht und kann hier eingesehen werden: http://www.hd-wireless.com/investors/calendar/



H&D Wireless führt ab dem 24. November eine neue Aktienemission mit Vorzug für die bestehenden Aktionäre durch, die dem Unternehmen nach vollständiger Zeichnung 24 Mio. SEK zur Verfügung stellt. 14 alte Aktien berechtigen zum Bezug von drei neuen Aktien zu einem Preis von acht schwedischen Kronen (8 SEK) je Aktie. Damit wird das Unternehmen (vor Geld) mit 112 Mio. bewertet. H&D Wireless hat bereits Garantien und Zeichnungen in Höhe von 97 Prozent des Ausgabebetrags erhalten. Nach der Veröffentlichung am Montag gingen zusätzliche 2,2 Mio. SEK an Zeichnungen ein. Zeichnungen können durch Göteborgs Corporate Finance http://www.gcf.se erfolgen oder direkt über diesen Online-Link (https://www.signrportal.se/portal/814/Hitech DevelopmentWirelessSwedenHoldingAB).



Die Emission versorgt das Unternehmen mit Kapital für weitere Entwicklungsprojekte im Geschäftsbereich Enterprise (industrielle RTLS- und IoT-Lösungen) und für das von der NASDAQ benötigte Umlaufvermögen zur Notierung der Aktien des Unternehmens. Nach Abschluss der Emission beabsichtigt H&D Wireless, die Aktien des Unternehmens an der Nasdaq First North zu notieren. Das geplante Datum hierfür liegt zwischen dem 18. und dem 22. Dezember.



Im Informationsmemorandum werden vier Hauptgründe zur Investition in H&D Wireless aufgeführt:



- H&D Wireless schätzt die Größe des Marktes in der nordischen Region auf 3-6 Mrd. SEK. Das Unternehmen strebt einen Marktanteil von 20-30 % an. Die Bruttogewinnmarge wird je nach Geschäftsbereich und Kundensegment auf 40-80 % geschätzt. - Das Management und der Vorstand verfügen über langjährige Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher Technologieunternehmen mit globaler Präsenz. - Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt nun darauf, bedeutenden Wirtschaftsakteuren eine Echtzeit-Überwachung der physischen Ströme in ihren Produktions- und Distributionsströmen zu ermöglichen. Dank der bahnbrechenden Technologie von H&D Wireless können Kunden mit höheren Gewinnspannen und kürzeren Vorlaufzeiten rechnen. - Der Markt für IoT wird in den kommenden Jahren exponentiell wachsen; gleichzeitig wird der sich beschleunigende Waren- und Dienstleistungsverkehr immer mehr Zulieferer erfordern. Mit den Lösungen von H&D Wireless kann die Produktionsindustrie eine digitale Transformation erfahren, ihre Prozesse rationalisieren und sich an die zunehmende Änderungsrate anpassen.



"Meine allgemeine Einschätzung ist, dass H&D Wireless gut aufgestellt ist, um ernsthaft den Schritt von der Testinstallation zur Vermarktung zu wagen", sagte Pär Bergsten, CEO von H&D Wireless. "Wir werden uns zunächst auf Schweden und die restlichen nordischen Länder konzentrieren und - wenn die Zeit reif ist - international expandieren. Unsere Vision ist es, H&D Wireless als Marktführer für die Positionierung physischer Objekte in den Geschäftsprozessen von Unternehmen in der nordischen Region zu etablieren. Unterstützend dabei sind unsere weltweit führende Positionierungstechnologie, ein kommerzialisiertes Produkt (GEPS), ein bewährtes Geschäftsmodell mit ersten Kunden, die sich bereits im kommerziellen Betrieb befinden, sowie eine optimierte Organisation."



Weitere Informationen über H&D Wireless finden Sie auf der Website des Unternehmens für Anlegerbeziehungen (http://www.hd-wireless.com/investors/).



H&D Wireless entwickelt und verkauft Module, Lösungen und Dienstleistungen zur Verbindung, Positionierung und Überwachung von Geräten, Werkzeugen, Inventar und Personen. Mit dieser Technologie können Abläufe und Prozesse in einer Vielzahl von Bereichen analysiert, automatisiert und optimiert werden. Das Kapital wird hauptsächlich in der Geschäftseinheit Enterprise verwendet, und zwar für die neue IIoT (Industrial IoT)-Lösung für kabelloses Echtzeit-Tracking (RTLS), die speziell für Produktionskunden zur Unterstützung ihrer Digitalisierung entwickelt wurde. Der Betrieb basiert auf der urheberrechtlich geschützten Cloud-basierten IoT-Plattform "Griffin Enterprise Positioning System" (GEPS).



Informationen zu H&D Wireless:



H&D Wireless ist ein schwedischer Internet der Dinge-, Cloud- und Plattform-Systemanbieter. Seine IoT-Cloud-Plattform Griffin ist eine End-to-End-Systemlösung mit erstklassigen drahtlosen Modulen, Cloud-Diensten mit Analysefunktionen und künstlicher Intelligenz sowie Smartphone-Anwendungen für Heim- und Unternehmensautomatisierung. Seit 2016 bietet das Unternehmen das Griffin Enterprise Positioning System (GEPS) als Cloud-Dienst für die Indoor-Positionierung physischer Objekte in Geschäftsprozessen an. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen, das bislang über 1.100.000 drahtlose Produkte für IoT M2M-Lösungen weltweit geliefert hat.



