Gute Stimmung, ehrgeizige Kursziele: Aktien-Optimisten haben derzeit Oberwasser und vertrauen auf die Top-Konjunktur. Andere wiederum heben mahnend den Finger - und die Hängepartie in Berlin bleibt eine Belastung.

Der positive Wochenausklang an den Börsen bringt die Börsianer in bessere Stimmung. Und das, obwohl in Deutschland nach wie vor nach einer künftigen Regierung gesucht wird und Neuwahlen möglich sind. Doch der Ifo-Geschäftsklimaindex, der am Freitag mit einem neuen Top-Wert beeindruckte, überstrahlte alle Probleme.

Der Dax, zuletzt mehrfach unter Druck und spürbar unter die Marke von 13.000 Punkten gefallen, glänzte im Vergleich zu den Messlatten anderer großer europäischer Aktienmärkte mit der besten Tagesbilanz. Das bisherige Jahresplus des heimischen Stimmungsbarometers von 14 Prozent - derzeit notiert der Leitindex wieder bei rund 13.100 Punkten - macht Hoffnung auf mehr.

So glaubt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers: "Der strukturelle Bullenmarkt bleibt intakt." Der Experte erwartet "eine Jahresendrally in Richtung der alten Hochs von Dax & Co". Das Top hatte das nationale Stimmungsbarometer am 7. November bei über 13.500 Zählern erreicht. Für die kommende Handelswoche rechnen viele Fachleute mit Einflüssen durch die geplante US-Steuerreform, durch weitere Konjunkturdaten und das Treffen der Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec).

Zu den Optimisten zählt auch Robert Halver, Kapitalmarktexperte der Baader Bank. Er setzt auf "die weiterhin nicht wirklich restriktive Geldpolitik und die solide Weltkonjunktur". Damit verfügten Aktien über zwei stabile Standbeine.

Bei Janus Henderson Investors glaubten die Analysten ebenso an einen anhaltenden Trend und blicken dabei weit zurück. In den ...

