Berlin (ots) - Der AfD-Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland sieht die Gefahr, dass sich Anhänger der AfD radikalisieren. Er habe den Eindruck, Menschen könnten sich radikalisieren, "weil sie ununterbrochen angegriffen werden, vor allem in den Wahlkämpfen", sagte Gauland dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe).



