Der langjährige ifo-Chef über die politischen Fliehkräfte in Europa, den möglichen Zerfall der Währungsunion - und seinen Spaß, Pensionär zu sein.

WirtschaftsWoche: Herr Sinn, 2016 haben Sie altersbedingt die Leitung des ifo Instituts abgegeben. Wie geht es Ihnen im Ruhestand? Herr Hans-Werner Sinn: Den gibt es nicht! Ich schreibe Artikel, halte Vorträge und arbeite wieder stärker wissenschaftlich. Als ifo-Präsident musste ich mich viel mit administrativen Dingen herumschlagen. Wenn mich mein Fahrer abholte, lag im Auto meist ein Aktenberg auf dem Rücksitz, der mich viele Stunden beschäftigte. Und dann war es wie im Taubenschlag. Jetzt habe ich viele Monate an einem Paper zur Energiepolitik arbeiten können, das in der European Economic Review erschienen ist. Es macht viel mehr Spaß, über eine große Sache nachzudenken, als über viele Kleinigkeiten.

Sie sind als ifo-Chef nicht gerade introvertiert aufgetreten. Vermissen Sie das Rampenlicht? Nein. Vor allem vermisse ich nicht die vielen kleinen Stellungnahmen zum Auf und Ab der Konjunktur; das macht übrigens kaum ein Ökonom gern. Wichtig waren für mich immer die großen Fragen wie etwa der Klimawandel, die Wiedervereinigung, die Währungsunion und die Zukunft Europas. Dazu kann man sich als Ökonom nicht oft genug äußern ...

... zumal es immer neue Vorstöße aus der Politik gibt. EU-Kommissionspräsident Juncker etwa hat den "Euro für alle" gefordert. Halten Sie eine Erweiterung der Währungsunion für eine gute Idee, um die Fliehkräfte in Europa zu begrenzen? Für nicht vertretbar halte ich Junckers Vorstoß, die Beitritte durch Geldzuschüsse schmackhafter zu machen. Auch bin ich dagegen, die Beitrittskriterien flexibler zu interpretieren. Junckers Vorschlag zeigt die ganze Tragik der Währungsunion. Im Hintergrund steht wieder der Versuch, die Banken zu retten. Mal wieder.

Das müssen Sie erklären.Junckers Vorschlag betrifft vor allem Kroatien, Bulgarien und Rumänien. Die anderen Nicht-Euro-Länder wollen ohnehin nicht beitreten. Alle drei Länder haben sich exorbitant in Fremdwährungen, vor allem in Euro, verschuldet, weil die Zinsen im Vergleich zur eigenen Währung niedriger waren. Der Anteil der vom privaten Sektor dieser Länder bezogenen Fremdwährungskredite liegt über 50 Prozent und damit weit über den Werten aller anderen EU-Länder. Kroatien schießt hier mit über 70 Prozent den Vogel ab. Ähnlich wie früher in Griechenland ist eine Kreditblase entstanden. Nun rufen Gläubiger und Schuldner einhellig nach dem Schutz des Euro-Systems.

Wer sind die Gläubiger? In Bulgarien und Rumänien vor allem Banken aus Österreich, Frankreich, Belgien, den Niederlanden und, man höre und staune, dem finanzschwachen Griechenland. Kroatien hat sich fremde Währung vor allem in Österreich und Italien geliehen. Einer der größeren Investoren in diesen Ländern dürfte die italienische Bank UniCredit sein, die die Geschäfte über ihre österreichische Bank Austria abwickelt. Deutsche Banken sind weniger involviert. Luxemburgs Banken, die ich auch im Verdacht habe, werden aus irgendeinem Grunde in der Statistik nicht ausgewiesen.

Was ist das Kalkül der Banken? Die Gläubigerbanken haben ein Interesse daran, dass die osteuropäischen Länder in die Währungsunion kommen, damit sie zahlungsfähig bleiben. Die Fähigkeit, im Notfall unbegrenzt über sogenannte ELA-Kredite der Notenbanken eine Währung zu drucken, die andere Länder als gesetzliches Zahlungsmittel anerkennen, beruhigt die Anleger ungemein. Und es veranlasst sie, Anschlusskredite zu liefern, mit denen sich Altkredite bedienen lassen. Der niedrige Zins führt dann aber zu einer inflationären Kreditblase wie in Südeuropa, die die Länder ihrer Wettbewerbsfähigkeit beraubt. Wir züchten uns auf diese Weise neue Empfängerländer für die Transferunion, die Frankreichs ...

