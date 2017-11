Die Grüne stehen wohl vor harten Jahren als kleinste Oppositionspartei. Nun wollen sie die FDP als rechts-populistisch und europafeindlich attackieren - und ihr so enttäuschte Start-up-Gründer und Handwerker abwerben.

Jamaika hätte sich gelohnt: Darüber waren sich die Grünen auf dem Bundesparteitag in Berlin einig. Einstieg in den Kohleausstieg, viele Milliarden Euro für Digitalisierung und Bildung, ein Einwanderungsgesetz, Abkehr von Pestiziden, mehr Leistungen für Kinder, keine Rüstungsexport in den Jemen und so weiter und so fort.

Die Partei, die fast und gern mit Union und Liberalen regiert hätte, sie bläst nun zum Kampf. Nicht gegen die künftige Regierung, sondern gegen die andere Oppositionspartei: die FDP. Auf dem Parteitag brachen sich Zorn und Verachtung ungebremst Bahn über die Partei, die die Jamaika-Gespräche vor einer Woche platzen ließ. Dem Chef der Liberalen sei es gar nicht um Digitalisierung gegangen - trotz all der Milliarden, die dafür schon vereinbart waren - , auch nicht um die Bildung, ja nicht einmal um den Abbau des Soli. "Christian Lindner ging es nur um Christian Lindner", wetterte die grüne Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt.

Cem Özdemir zitierte Willy Brandts Bonmot vom Kompromiss als Wesen der Demokratie. Wenn Lindner jedoch "Kompromisse für Demütigung hält, fehlt ihm offensichtlich die nötige Demut vor Aufgaben, die größer sind als er selbst", sagte der Parteichef und bezichtigte den FDP-Chef zugleich des altbackenen Machismus: "Ich kann es nicht mehr hören, wenn diese testosteron-gesteuerten Alpha-Männchen immer starke Frauen dafür verantwortlich machen, wenn ...

