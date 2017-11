Liebe Leser,

Apple hat auf den ersten Blick in der abgelaufenen Woche enttäuscht. Vermeintlich wurden sogar fallende Notierungen eingefahren. Chartanalysten betonen jedoch gerade jetzt, dass die Aktie vor einem schönen Ausbruch nach oben stehe. Wahrscheinlich ist sogar die Jagd auf neue Allzeithochs. Im Einzelnen: Die Aktie ist per Wochensaldo sogar um 1,5 % geklettert. Innerhalb der abgelaufenen Woche hat der Wert am Ende letztlich immer ein steigendes Niveau angezeigt. Dabei wurde das ... (Frank Holbaum)

