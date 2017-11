Liebe Leser,

Aixtron hat in der abgelaufenen Woche seine Charttechnik-Analysten erneut überzeugt. Die Aktie legte zwar nur leicht zu, bewegt sich aber auf neuem Rekordniveau und könnte von dort aus Gewinne in Höhe von 25 % oder etwas mehr heben, meinen die charttechnischen Spezialisten. Im Einzelnen: Übergeordnet ist das langfristige Chartbild ausgezeichnet. Die Aktie befindet sich in einem langen und stetigen Aufwärtsmarsch. Dabei wurden zwar mehrfach Pausen eingelegt, jedoch dadurch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...