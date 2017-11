Die Junge Union (JU) setzt Union und SPD eine Frist bis Weihnachten zur Bildung einer Großen Koalition. "Sollte es bis zu diesem Zeitpunkt keine Einigung über einen Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD geben, sind die Verhandlungen als gescheitert anzusehen", heißt es in einem am Samstag beim Deutschlandrat beschlossenen JU-Papier, über das die "Bild am Sonntag" berichtet.

Der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak schlug in der Zeitung für diesen Fall eine Minderheitsregierung vor: "Sollte sich die SPD dazu nicht bereit erklären, muss die Union eine Minderheitsregierung anstreben. Für uns steht fest, dass wir nicht um jeden Preis eine GroKo eingehen dürfen."