Die Sozialdemokraten könnte eine sinnvolle politische Rolle spielen, wenn sie sich statt an Karl Marx am schwedischen Modell orientieren würden.

Der europaweite Niedergang der sozialdemokratischen Parteien verlangt nach einer Analyse der Ursachen und der Wege zu einer möglichen Renaissance. Die Rückkehr zu den sozialistischen, sprich: marxistischen Wurzeln wurde bereits als Rezept eingesetzt und hat sich als Fehlgriff erwiesen. Jetzt herrscht Ratlosigkeit. In dieser Situation muss man festhalten, dass die sozialdemokratischen Parteien auch in der Vergangenheit nicht mit linken, sozialistischen Ideen erfolgreich waren. Womit man einer Antwort bereits auf der Spur ist. Weder eine linke noch eine rechte Wirtschaftspolitik sind erfolgreich In Deutschland haben zwei SPD-Bundeskanzler das Land zu Erfolgen geführt: Helmut Schmidt in den siebziger Jahren und Gerhard Schröder zur Jahrtausendwende. Beide taten dies allerdings in erster Linie mit marktwirtschaftlichen Maßnahmen und nicht, wie es die sozialistische Theorie empfehlen würde, primär mit staatlichen Eingriffen. Für beide galt die Kombination ...

