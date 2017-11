Liebe Leser,

das Marktumfeld für den Einzelhandel ist in der Schweiz angespannt. Das bekommt auch Mobilezone zu spüren. Die Zahl der Kundenbesuche ging im 1. Halbjahr in den eigenen Shops um 5% zurück. Im Gegensatz dazu läuft das Onlinegeschäft in Deutschland mit neuen Rekordwerten beim Umsatz und operativen Gewinn sehr gut. Insgesamt war der Umsatz im Segment Handel um 4% rückläufig. Das margenstärkere Service-Providing-Segment konnte den Umsatz auch dank des Verkaufs neuer Dienstleistungen ... (Volker Gelfarth)

