Kurze Beine, langer Atem

Das politische Börsen kurze Beine haben, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Kaum ein geflügeltes Wort wurde jedenfalls häufiger benutzt, nachdem die Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition scheiterten - und der deutsche Aktienmarkt mit einem deutlichen Kursabschlag reagierte. Das war am Montagmorgen, und - genau, politische Börsen haben, Sie wissen schon - bis Mittag war wieder alles gut. Zumindest sah es ganz danach aus, denn der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) startete eine Erholungsbewegung, die im Top bis an den Widerstand bei 13.200/13.220 führte. Dann kam jedoch der Mittwoch, und spätestens da wurde klar, dass nicht nur in Sachen Regierungsbildung ein langer Atem nötig sein wird. Kurz vor Schluss (was hier wörtlich genommen werden kann) sackten die Kurse im deutschen Leitindex nämlich wie ein Stein nach unten weg. Und schlugen im Tief bei 12.921 auf, womit die Woche nicht nur für Millionen von Truthähnen (in den USA wurde am Donnerstag Thanksgiving gefeiert), sondern auch für viele Anleger eine rabenschwarze wurde. Erholung? Pustekuchen! "Schuld" an dem plötzlichen Schwächeanfall war übrigens, so der allgemeine Konsens, nicht etwa die politische Instabilität in Berlin, sondern vielmehr die neue/alte Stärke des Euro. Ach so?! Gut, der Euro kletterte - nach positiven Konjunkturdaten - wieder über die 1,18-Dollar-Marke, aber da war er doch zuletzt (= in der Vorwoche) auch schon, was also ist daran so besonders, bzw. so marktbewegend?

